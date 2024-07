Šī gada jūnijā Baltkrievijā publicēts video, kurā redzams, kā divi sasisti bēgļi stāsta par to, ka it kā Latvijas robežsargi viņiem nodarījuši miesas bojājumus. Papildus tam Baltkrievija savos propagandas kanālos un robežsardzes mājaslapā izplatījusi vēl vairākus paziņojumus ar it kā nogalinātiem un sasistiem cilvēkiem uz Latvijas – Baltkrievijas robežas.