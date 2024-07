"Bļauj kā modinātājs!" Mārupes iedzīvotājs beidzot satiek putnu, kurš viņu terorizē kopš jūnija sākuma

"Bļauj kā modinātājs no pieciem no rīta!" emocijas neslēpj Mārupes iedzīvotājs, kurš vēlējās palikt anonīms.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība vēsta, ka dzied tikai pupuķu tēviņi. Dziesmas ornitologi vērtē kā diezgan vienkāršas, parasti tās sastāv no vairākkārt atkārtotām frāzēm "up up up". Vienā frāzē var būt arī divas, četras vai pat piecas zilbes.