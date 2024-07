Nākamnedēļ Esplanādē notiks Latvijas armijas 105. gadadienas svinības

No plkst.14 līdz 23 būs iespēja apskatīt NBS militārās tehnikas izstādi. Tāpat no plkst.14 līdz 21 varēs aplūkot Rekrutēšanas un atlases centra un Zemessardzes informatīvos stendus.

Savukārt no plkst.18 līdz 23 iedzīvotāji aicināti apmeklēt zaļumballi, kurā no plkst.18 līdz 18.50 uzstāsies NBS Štāba orķestris, no plkst.19 līdz 19.50 Zemessardzes orķestra bigbends, no plkst.20 līdz 20.50 NBS Štāba orķestra estrādes ansamblis, no plkst.21 līdz 21.50 Zemessardzes orķestra rokgrupa un no plkst.22 līdz 23 NBS Štāba orķestra Zaļumballes orķestris.