"The Telegraph": Putins ir izlicis lamatas un iegrūdis tajās NATO

NATO līderiem samitā vajadzētu veltīt laiku, lai pārdomātu šo dilemmu un to, kā viņu atteikšanās pieņemt Ukrainu savās rindās ietekmēs alianses uzticamību, teikts "Telegraph" publikācijā.

Avots: NATO valstis nav spējušas vienoties par plānu ilgtermiņa atbalstam Ukrainai

Sabiedrotie arī nepanāca vienošanos par to, kā sadalīt finansiālo slogu, ko rada atbalsts Ukrainai, vienīgi atzina, ka būtu jāņem vērā valstu iekšzemes kopprodukts (IKP), ziņo DPA.

Stoltenbergs vēlējās, lai NATO valstis samitā jūlijā vienojas par plānu ilgtermiņa atbalstam Ukrainai, novērtējot to uz 40 miljardiem eiro gadā. Slogs tiktu sadalīts pa valstīm, ņemot vērā to IKP, un ASV nodrošinātu 50% no palīdzības.