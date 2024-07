"Aizdomas par vīrusu." Lietuvā Dziesmu svētku laikā slimnīcās nogādāti 17 bērni

"Ceturtdien Lietuvas Dziesmu svētkos bērni sāka vemt. Viens no viņiem no mēģinājuma tika nogādāts slimnīcā, pārējos divus aizveda vecāki. Vairāk nekā puse no mūsu grupas bērniem vemj, divi atrodas slimnīcā. Cik man zināms, ir aizdomas par vīrusu. Naktī dzirdēju, ka 17 bērni no Dziesmu svētku deju stadiona nogādāti divās slimnīcās," medijam "15min.lt" pastāstīja sieviete, kura nevēlējās atklāt savu identitāti (redakcijai viņas vārds ir zināms), kuras divi dēli piedalās Dziesmu svētkos un kura šonedēļ kopā ar citiem dejotājiem trenējās stadionā.