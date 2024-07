NATO sniegs militāro palīdzību Ukrainai 40 miljardu eiro apmērā, apstiprina Stoltenbergs

NATO ģenerālsekretārs vēlējās, lai NATO valstis samitā Vašingtonā vienojas par plānu ilgtermiņa atbalstam Ukrainai, novērtējot to uz 40 miljardiem eiro gadā. Slogs tiktu sadalīts pa valstīm, ņemot vērā to iekšzemes kopproduktu (IKP), un ASV nodrošinātu 50% no palīdzības.