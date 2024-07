VIDEO Krievijā un Ukrainā plašu rezonansi izraisa video no frontes

Kā norāda Ukrainas 24. kanāls, pilno video, kura fragmentu izmantoja "Rossija 24", pirmo reizi 22. jūnijā publicēja telegram kanāls "Krievija bez konteksta". Kanāla autori apgalvoja, ka video ir saņēmuši no kāda abonenta.

Abonents apgalvoja, ka videomateriālā redzami Krievijas karavīri, kas "bēg Ukrainas pozīciju virzienā", un ka viens no karavīriem "pēc viena karavīra lūguma šāva viņam galvā pēc tam, kad viņu ievainoja FPV drons". "Krievija bez konteksta" norādīja, ka šis nav pirmais šāds gadījums.

Videoklips izplatījās Telegram kanālos. Viens no Krievu kanāliem nosauca ierakstu par "viltojumu" un "kārtējo IPSO produkciju", kas tiek izplatīta "ar maldināšanas kanālu tīkla starpniecību, maskējoties par prokrieviskajiem militārajiem kanāliem". Spriežot pēc ieraksta, kanāla autori uzskatīja, ka aiz "augstas kvalitātes video" stāv Ukraina un videoierakstā redzamie cilvēki ir maskējušies par Krievijas militārpersonām.

Konfliktu izlūkošanas komandas, kas ir neatkarīga izmeklēšanas organizācija no Krievijas, vadītājs Ruslans Levijevs analizēja videoierakstu. Viņš izteica pieņēmumu, ka karavīri bēga no bezpilota lidaparātiem, kas viņus vajāja, un ievainotais vīrietis ar žestu norādīja, lai kāds no karavīriem viņu nošauj.