Intervija ar LBTU prorektoru Linardu Siseni Mežsaimniecības nozarē trūkst speciālistu, teju visi atrod darbu jau studiju laikā

Nākamais būtiskais ir resursi. Sākot no administratīvajiem un beidzot ar visiem pārējiem. Strādājot lielākās struktūrās, resursus var izmantot racionālāk.

Latvieši pēc būtības vēsturiski ir vienpatņi, līdz ar to arī zinātnieki un mācībspēki nav īpaši orientēti uz tīklošanos un sadarbības aktivitātēm. Tas ieguvums, ko es redzu pēc pirmā reorganizācijas gada: fakultātē cilvēki jau strādā kā vienots kolektīvs. Līdz ar to ir rezultāti studiju programmās – integrējot citu jomu speciālistus atbilstoši nozaru prasībām. Kā piemēru var minēt maģistra programmu “Koksnes materiāli un tehnoloģijas”, ko mēs pārveidojām, pārorientējot koka būvniecības virzienā, cieši sadarbojoties kokapstrādes speciālistiem ar būvniecības speciālistiem un nozaru praktiķiem. Tāpat arī zinātnes jomā, piemēram, ainavu arhitektūras jomas zinātnieki strādā kopīgi ar Mežsaimniecības institūta kolēģiem. Nākamais ieguvums ir resursu konsolidācija. Modernizējot studiju vidi, pilnveidojam infrastruktūru, nākotnē plānojot atteikties no nemodernizētajām un energoneefektīvajām, tādējādi paaugstinot telpu izmantošanas intensitāti un samazinot ekspluatācijas izmaksas.