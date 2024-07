Balto namu regulāri apmeklējis Parkinsona slimības eksperts. Baidena ārsts komentē

"Jautājums par to, kā virzīties uz priekšu, plaši izskanējis jau vairāk nekā nedēļu, un pienācis to izbeigt," viņš piebilda.

Piedaloties telekanāla MSNBC raidījumā "Morning Joe", Baidens pa telefonu sacīja, ka "ierindas demokrāti" joprojām viņu atbalsta, un netieši norādīja, ka aicinājumi viņam atkāpties izskan tikai no partijas augstākajām amatpersonām.

Starp demokrātu ieteiktajiem alternatīvajiem kandidātiem partijas nominācijai uz prezidenta amatu ir ASV viceprezidente Kamala Herisa, kura saskaņā ar nesen veikto telekanāla CNN aptauju no Trampa atpaliek tikai par diviem procentpunktiem, un Kalifornijas gubernators Gevins Ņūsoms, kurš atpaliek no Trampa par pieciem procentpunktiem. Baidens pašlaik aptaujās atpaliek no Trampa par aptuveni par sešiem procentpunktiem.