Kā liecina deklasificētā Ministru kabineta rīkojuma anotācija, kas pieejama Tiesību aktu portālā, ar premjeres Evikas Siliņas (JV) 9.maija rīkojumu par disciplinārlietas ierosināšanu pret Citskovski un atstādināšanu no amata, Citskovski atstādināja no Valsts kancelejas direktora amata pienākumu pildīšanas un pret viņu ierosināta disciplinārlieta par amata pienākumu nepamatotu nepildīšanu, nolaidīgu un nekvalitatīvu pildīšanu, kādēļ valstij nodarīts būtisks mantisks zaudējums vai radīts valsts interesēm būtisks kaitējums Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma izpratnē.

Tāpat Citskovskis, apzinoties, ka pakalpojuma sniedzēja nodrošināto līgumreisu vērtība pārsniedz noslēgto līgumu vērtību, nav atteicies no uzdevuma pildīšanas - rēķinu par līgumreisiem apmaksas, rakstveidā informējot par to Ministru prezidentu, kā to paredz Valsts civildienesta likums.