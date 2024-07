VIDEO Ģirts Majors atklāti par "Positivus" mākslinieku honorāriem

Par lielo zvaigžņu atvešanu uz Latviju kopumā un to, vai Latvijā maz ir tāda vieta, kur uzņemt, viņš saka: "Faktiski nav stadionu. Visi šie pasaules superlielie koncerti ir uzbūvēti stadioniem, un Mežaparks neaizvietotu stadionu, jo tur nevar ieņemt tik daudz naudas. Tas ir, kā tas bizness ir uzbūvēts.

19. un 20. jūlijā Lucavsalā norisināsies festivāls "Positivus". Tajā uzstāsies amerikāņu dziedātājs, dejotājs un aktieris Džeisons Derulo, viens no Atlantas apvienības “Migos” mūziķiem Offset, britu rokgrupa “Nothing But Thieves”, hiphopa mūzikas pārstāvis NEMZZZ, pašmāju repa klasiķis Ozols, viens no šīs vasaras karstākajiem repa projektiem Wiesulis un sangvn, kā arī grupa “Detlef” un daudzi citi.