Braže skaidro, ko Latvijai nozīmē NATO samitā pieņemtie lēmumi

Tāpat ĀM norāda, ka attiecībā uz ieguldījumiem aizsardzībā un finansējuma sloga sadali ir sasniegts progress - šogad Eiropas sabiedrotie un Kanāda kopīgi ir palielinājuši aizsardzības izdevumus par 18%. Vienlaicīgi, kā akcentē ĀM, Latvija turpinās iestāties par to, ka atturēšanas un aizsardzības politikas īstenošanai nepieciešams aizsardzībā ieguldīt vismaz 2% no visu dalībvalstu iekšzemes kopprodukta (IKP) un vairāk. Visas Baltijas valstis ir pārsniegušas 3% no IKP līmeni, un Latvijas ieguldījums drošībā šogad sasniegs 3,17% no IKP. Ja 2014.gadā tikai piecas NATO dalībvalstis bija sasniegušas šo līmeni, tad pašlaik tās ir jau 23 valstis.