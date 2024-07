Arī valstij ir korekti jāpilda savas saistības. Vienlaikus bija ļoti svarīgi iedziļināties izmaksu indeksācijas kārtībā, ko jaunā EDzL valde ir paveikusi. Mēs varam konstatēt, ka, no valsts perspektīvas skatoties, līgumi, kas 2019.gadā ir noslēgti par abām stacijām, bet lielāka problēma ir tieši Rīgas centrālā stacija, nav ideāli. EDzL savulaik ir mēģinājuši ļoti daudz tehnisku risku pārlikt uz būvnieka atbildību, pretī būvnieks ir ielicis augstākas riska prēmijas, lai kompensētu šos papildu riskus, un ir bijusi vienošanās, ka izmaksu indeksācija nav nekādā veidā ierobežota, tai nav griestu. Kā tāda indeksācija tā saucamajos FIDIC līgumos, kuri ir veidoti pēc Starptautiskās inženieru konsultantu federācijas standartiem, ir normāla prakse. "Rail Baltica" projektā strādā un strādās daudz starptautisko būvnieku, un šī ir viņiem zināma pieeja, bet skaidrs, ka EDzL savulaik no šīs pieejas ir novirzījušies un no tā izriet zināmas blaknes. Šobrīd pēc augstas inflācijas perioda mēs redzam, ka no izmaksu pieauguma lielāko daļu veido tieši inflācijas indeksācija. Daļēji tas ir saistīts arī ar izmaiņām tehniskajos parametros, piemēram, lielāka sprādzienu slodžu izturība, augstāki peroni. Vairāku desmitu miljonu eiro sadārdzinājums ir tāpēc, ka savulaik Latvija nav ieviesusi starpposma priekšfinansējumu no valsts puses. Eiropas Savienības (ES) finansējums nāk porcijās, un gadās situācijas, ka iepriekšējā uzsaukuma finansējums ir beidzies, bet nākamais vēl nav pieejams un veidojas naudas plūsmas pārrāvums. Igaunija un Lietuva šo ir risinājusu, valstij aizpildot šo "caurumu" no saviem līdzekļiem un vēlāk to kompensējot no ES fondiem. Šīs dīkstāves vai būvniecības procesu palēninājums arī radījis papildu izdevumus.