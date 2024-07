Pēc vērienīgas pārbūves ekspluatācijā nodots Valmieras teātris

Skatītāji jaunās telpas redzēs no 23.augusta, kad Apaļajā zālē notiks pirmā šīs sezonas izrāde "Pazudušais dēls", Lielajā zālē pirmā izrāde būs 26.septembrī, kad tur rādīs no "Kurtuves" uz Lielās zāles skatuvi pārcelto izrādi "Valmieras puikas". Pirmais jauniestudējums Lielajā zālē būs 4.oktobrī, Vīlandes un Valmieras teātra sadarbībā tapusi izrāde "Cosmopoliten", kur uz skatuves būs kopā skatāmi abu teātru aktieri un ar to teātris pilnvērtīgi svinēs atgriešanos jaunajā mājā.