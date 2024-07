Gaidāmie Kārļa Ulmaņa gatves remontdarbi Rīgā – sola saglabāt divas no trim braukšanas joslām

Kā šodien žurnālisti tika informēti preses konferencē, darbi notiks no krustojuma ar Lielirbes ielu līdz Rīgas robežai. Sākotnēji asfalta seguma virskārtas nomaiņa notiks ielai paralēlajā brauktuvē, bet pēc tam asfalta nomaiņa notiks pakāpeniski pa ielas joslām.

Rīgas dome šovasar nolēma par vairāk nekā 9 miljoniem eiro atjaunos ielas segumu Kārļa Ulmaņa gatvē. Ielas segumu plānots atjaunot Kārļa Ulmaņa gatvē no Gramzdas ielas līdz pilsētas robežai, posmā no Liepājas ielas līdz Jaunmoku ielai un posmā no Jaunmoku ielas līdz Gramzdas ielai un paralēlajās joslās abos virzienos.