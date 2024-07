EK piešķir 346,1 miljonu eiro "Rail Baltica" projekta īstenošanai Latvijā

Finansējums paredzēts prioritāro "Rail Baltica" aktivitāšu realizācijai Latvijā. No kopējā piešķīruma projekta īstenošanai Latvijā 252 miljoni eiro piešķirti dienvidu posma (Misa-Lietuvas robeža) pamattrases būvniecībai un 38 miljoni eiro Skultes būvobjektam, kas kalpos kā būvniecības loģistikas bāze Latvijas pamattrases ziemeļu posmam Igaunijas virzienā.

Līdzfinansējums paredzēts arī dabasgāzes cauruļvada pārvietošanai posmā Vangaži-Misa un Iecavas augstsprieguma pieslēguma vietas izbūvei. Tāpat papildu finansējums piešķirts daļai no būvdarbu uzraudzības pakalpojumiem un būvniecības novērtējumiem, informē ministrijā.

SM atzīmē, ka no kopumā iesniegtajiem 408 transporta infrastruktūras projektiem Eiropas Komisija ir izvēlējusies 134, kas saņems ES līdzfinansējumu aptuveni septiņu miljardu eiro apmērā no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI). No minētās summas "Rail Baltica" īstenošanai Baltijas valstīs piešķirti 1,2 miljardi eiro.