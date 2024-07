Zelta cenas sasniedz visu laiku augstāko līmeni

Šos rekordus daļēji veicināja "Bank of America" un "UnitedHealth Group" akciju cenu kāpumi pēc to peļņas rādītāju publikošanas.

Procentlikmju pazemināšanas perspektīva arī veicināja to, ka zelta cena pieauga par 1,9% līdz 2450,07 ASV dolāriem par unci, kas ir jauns rekords.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0894 līdz 1,0903 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2968 līdz 1,2974 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 158,06 līdz 158,39 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu praktiski nemainījās un bija 84,01 penss par eiro.