Brīvās sirdis, laiks sarosīties! Aicina pieteikties Latvijā vēl nebijušam iepazīšanās šovam

Raidījuma struktūra ir vienkārša – vienam cerību pilnam otrās pusītes meklētājam tiek pasniegtas piecas dedzīgu pielūdzēju sastādītas ēdienkartes. Tajās viņi sniedz ieskatu, kāds pašu gatavots ēdiens viņus sagaida kopīgajā randiņā. Te nu pielūdzējiem ir iespēja paradīt savas kulinārijas prasmes vai arī tieši otrādi – apburt ar daiļrunīgi pasniegtiem ēdienu aprakstiem, jo prasme gatavot te nav noteicošā. Pamatojoties tikai uz to, kas apsolīts vakariņās, tiek izvēlēti trīs potenciālie pielūdzēji, pie kuriem tad raidījuma varonis dodas uz "aklajiem" randiņiem.

Savukārt skatītāji, kuriem būs iespēja sekot līdzi šova notikumiem jau šajā rudenī, līdz pat pēdējam brīdim ar aizturētu elpu varēs mēģināt uzminēt, kuram no pielūdzējiem pēc visiem aizvadītajiem randiņiem tiks dota iespēja doties uz vēl kādu randiņu. Un kas zina, varbūt kādam no pāriem izdosies pierādīt seno parunu par to, ka mīlestība iet caur vēderu!