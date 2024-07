Pārrakstīta Latvijas vēsture! Seska ekipāža triumfē WRC trešajā ātrumposmā

Vai spējat tam noticēt? 🤯 Mārtiņš Sesks nupat kļuva par pirmo Latvijas autosportistu, kurš uzvarējis ātrumposmu pasaules rallija čempionātā!🇱🇻🇱🇻🇱🇻

This is how you do it 💪 Local hero @MSesks gives the crowd reason to cheer after claiming his 1st stage win 🙌#TetRallyLatvia #WRC pic.twitter.com/UHzpKgJhq9