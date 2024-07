Parīzē policistu sadūrušais uzbrucējs, iespējams, arī noslepkavojis pusaudzi

Uzbrucējs, kas iepriekš policijai jau bija zināms, vēlāk no gūtajām brūcēm mira.

Pēc uzbrucēja ģimenes teiktā, viņam bijušas psihiskas problēmas, viņš jau bija aizbēdzis no ģimenes mājām Luarē reģionā, uz dienvidiem no Parīzes, kā arī no psihiatriskās slimnīcas.