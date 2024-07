FOTO Grandiozi izskanējis festivāls "Positivus 2024". Aplūko spilgtākos mirkļus!

Festivāla otrā diena

Lai gan mūzika bija jaudīga, daži skatītāji "Will Butler & Sister Squares" pie Lielvārdes skatuves izvēlējās vērot, atpūšoties uz zemes.

Diemžēl 20. jūlijā neuzstājās viens no festivāla galvenajiem māksliniekiem Offset, kā arī grupa "Nothing But Thieves".