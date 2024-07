Konflikta iesaldēšana nav laba izeja no kara, uzsver Zelenskis

Zelenskis uzsvēra, ka konflikta iesaldēšana, agresoram paturot jau ieņemto teritoriju, nav laba izeja no kara.

"Kas jums teica, ka viņi neies tālāk? Kas jums teica, ka iesaldēts konflikts nostrādās? Tas jau ir iesaldēts. Kas teica, ka [Krievijas diktators Vladimirs] Putins negrib mūs vienkārši sadragāt? Viņš to grib. Viņš vienkārši grib Padomju Savienības atgriešanos viņa vadībā līdz viņa dienu beigām," skaidroja Zelenskis.

"Es ar to nedomāju, ka viņš liks mums maksāt. Bet, ja jūs gribat to izdarīt 24 stundu laikā, vieglākais variants ir skubināt mūs to izdarīt," skaidroja prezidents.