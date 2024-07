VIDEO Tukuma novada stārķu pāra mazulis veic pirmo lidojumu

Pirmdienas, 22. jūlija, pēcpusdienā tiešraidē redzamo balto stārķu Mammas un Tuka ligzdu, kas izvietota uz viena no AS "Sadales tīkls" elektroapgādes balstiem, pirmoreiz pameta viens no četriem mazuļiem. Pirmais lidojums bija nepilnu minūti ilgs. Uzreiz pēc tam jaunulis atgriezās atpakaļ ligzdā, pārējiem jaunajiem stārķiem to sveicot ar priecīgu klabināšanu.