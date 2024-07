Jaunākie epidemioloģiskā monitoringa dati liecina, ka saslimstībai ar Covid-19 pēdējo divu nedēļu laikā ir izteikta pieauguma tendence. Pieaugums konstatēts no 2,8% pozitīvo paraugu jūlija pirmajā nedēļā līdz 10,7% jūlija otrajā nedēļā un 13,6% jūlija trešajā nedēļā.

Kā liecina Pasaules Veselības organizācijas apkopotā informācija, "KP.3" ir daļa no nesen identificētas variantu grupas, ko dēvē par "FLiRT" un kas ir daļa no SARS-CoV-2 Omicron līnijas. Papildus "KP.3" pie "FLiRT" variantiem pieder arī "KP.2" un "KP.1.1". Tie visi cēlušies no "JN.1.2".