Amatu pamet Smiltenes domes priekšsēdētājs Avotiņš

Ceturtdien notika Smiltenes novada domes ārkārtas sēde, kurā trīs no četriem izskatāmiem jautājumiem bija par nekustamo īpašumu atsavināšanu un izsoles cenas noteikšanu. Sēdē piedalījās 14 domes deputāti. Divos no atsavināšanas lēmumiem Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Avotiņš nesaņēma klātesošo deputātu vairākuma atbalstu un lēmumi netika pieņemti.

Priekšsēdētājs to uztvēris kā neuzticības balsojumu, sēdes noslēgumā paziņojot, ka atkāpjas no Smiltenes novada domes priekšsēdētaja amata.

"Lēmums par atkāpšanos no Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amata ir izsvērts un pārdomāts. Šis nav viegls gads nevienai no Latvijas pašvaldībām. Jau sākot plānot 2024.gada pašvaldības budžetu, mēs saskārāmies ar problēmām - nepietiekamām finansēm," skaidro Avotiņš. Viņš atzīst, ka viena gada laikā pašvaldībai nācās meklēt papildu finansējumu, lai nosegtu pieaugošās izmaksas, kas saistītas ar minimālās algas un pedagogu atalgojuma palielināšanu, kredītprocentiem, kā arī jauna sociālā pakalpojuma ieviešanu.

Pašvaldība saņēmusi mazāku finansējuma apjomu no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, tomēr tai izdevies izveidot sabalansētu budžetu, paredzot noteiktu ieņēmumu apjomu arī no nekustamo īpašumu atsavināšanas. Kopumā šī gada pirmajos sešos mēnešos budžeta ieņēmumi ir pildījušies nedaudz labāk, nekā sākotnēji bija plānots. Tomēr ieņēmumi no nekustamo īpašumu atsavināšanas nav izpildījuši plānu, sasniedzot tikai 12% no kopējā gada plāna. Vairums no pašvaldības izsludinātajām izsolēm ir noslēgušās bez rezultāta, kas radīja lielu spriedzi uz budžetu. Lai pildītu šo budžeta pozīciju, mēra priekšlikums bija virzīties uz vērtīgāku īpašumu, proti, meža īpašumu atsavināšanu Smiltenes novadā, kā rezultātā tika sagatavoti trīs lēmumprojekti.