Nelaime Pakrojas muižā: akrobāte nokrīt no deviņu metru augstuma

Festivālā uzstājas profesionāli akrobāti no ārzemēm. Vienlaikus mākslinieku priekšnesumi ir ļoti riskanti, jo tiek veikti vairāku metru augstumā, tāpēc nepieciešamas apmācības vairāku gadu garumā.

Notikuma vietā ieradusies neatliekamās medicīniskās palīdzības ekipāža un akrobāte nogādāta Šauļu slimnīcā. Pēc veiktajām pārbaudēm konstatēts, ka sieviete nav guvusi nopietnas traumas un viņa no medicīniskās iestādes izrakstīta.

"Esmu ļoti pateicīgs ārstiem, kuri ātri reaģēja uz šo situāciju un sniedza visu nepieciešamo palīdzību. Tā ir daļa no akrobātu darba, par laimi viss beidzās labi. Akrobāte tagad atpūšas, bet jau tagad ar nepacietību gaida, kad atkal varēs uzstāties skatītāju priekšā," teica Pakrojas muižas pārvaldnieks Giedrus Kimkevičus.

Pagaidām francūzieti aizstās Lorena Di Bello, akrobāte no Itālijas.

"Priecājos, ka kolēģe ir vesela, neviens no mums nav pasargāts no šādām nelaimēm. Tomēr tas mani neattur no akrobātikas, esmu gatava skatītājiem sniegt neaizmirstamu priekšnesumu. Protams, rīkojot šādus šovus, drošība vienmēr ir pirmajā vietā – pašiem ir jāpārbauda, ​​vai viss ir cieši nostiprināts, un tikai tad var rīkot izrādi. Šajā gadījumā tā bija vienkārši cilvēka kļūda, nevis drošības nepilnības," teica Di Bello.