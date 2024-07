VIDEO 'Viņš bija labs mans draugs." Vangažu iedzīvotāja atrod noslīkušu vīrieti

"Kad es viņu redzēju, viņš peldēja te vienkārši dīķī. Es pazvanīju policijai, tāpēc ka es redzēju, ka viņš peld. Viņš bija labs mans draugs. Pēc tam es teicu policijai, lūdzu, paskatieties kameras. Kā, ko, kurš to izdarīja, tā nevar būt, ka neviens neko nezina. Paskatīties kamerās, tur ir kamera, tur ir kamera, paskatīties, kurš to izdarīja… Viņš bija drēbēs, nebija kails. Tā bija tīša slepkavība. Tīša. Tās ir manas domas, tāpēc ka es te dzīvoju jau cik gadus un es pazīstu to cilvēku," stāsta aculieciniece.