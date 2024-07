Ukraina ar dronu triecienu Murmanskas apgabalā nodarījusi bojājumus Krievijas bumbvedējam

Oļeņjas lidlauks, kurā dots trieciens bumbvedējam, atrodas apmēram 1800 kilometru no Ukrainas robežas. Līdz šim par vistālāko dronu triecienu no Ukrainas robežas tika uzskatīts uzbrukums radaram Orenburgas apgabalā, aptuveni 1500 kilometru no Ukrainas robežas.