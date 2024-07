Krievijas ministrs sūdzējies Pentagona vadītājam par "slepeniem Ukrainas plāniem"

Saskaņā ar laikraksta vēstīto Belousovs esot teicis Ostinam, ka Krievijai esot dati par operācijas gatavošanu un ka tā varētu tikt veikta ar Pentagona ziņu. Krievijas ministrs vaicājis, vai Vašingtona tiešām par to ir informēta un vai tā saprot, ka tas varētu novest pie Krievijas un ASV attiecību saasināšanās.

"The New York Times" avoti apgalvo, ka Pentagonu šis paziņojums "pārsteidzis", jo tas neko nezināja par šādiem plāniem. Tajā pašā laikā Vašingtona uztvēra šo zvanu nopietni – pēc tam amerikāņi nosūtījuši Kijivai ziņojumu, kura jēga, pēc publikācijā teiktā, bija šāda: "Ja jūs patiešām gatavojaties kaut ko tādu darīt, jums to nevajadzētu darīt."