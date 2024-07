Mežu apsaimniekošanai pasaulē izvēlas saprātīgumu un līdzsvaru

Meži upju un ezeru krastos darbojas kā piesārņojuma filtri, tādējādi sniedzot būtisku ieguldījumu ūdens kvalitātes uzlabošanā un augsnes nostiprināšanā. Par šīm tēmām kongresā bija plaša interese, un izskanēja piemēri no dažādām pasaules valstīm, arī no Latvijas. Mans kolēģis Toms Štāls stāstīja par iegūtajiem rezultātiem LIFE programmas projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP; LIFE18 IPE /LV/000014) aktivitātē, kas veltīta zaļo risinājumu ieviešanai mežsaimniecībā, lai uzlabotu upju ekoloģisko kvalitāti. Šī projekta ietvaros AS “Latvijas valsts meži” veic piekrastes meža dažādošanu Aģes upes pietekas Toras krastos, bet “Silava” vērtē, kāda ir veikto pasākumu ietekme uz ekosistēmu – ūdeni, augsni, zemsedzes augiem.