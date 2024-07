VIDEO Uz Ķengaragu sāk kursēt zemās grīdas tramvaji

"Rīgas satiksme " būvdarbus 7.tramvaja maršrutā sāka 2023.gada maijā. Līgums par būvdarbu veikšanu tika noslēgts 2023.gada pavasarī, iepirkuma rezultātā par saimnieciski izdevīgāko tika atzīts piedāvājums no ceļu būves firmas SIA "Binders".

Būvdarbi 7.tramvaja līnijas posmā no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam "Ķengarags" tika līdzfinansēti no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda. Projektā veikti arī sliežu un pārvedu pārbūves darbi 11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojumā.

Tāpat projekta gaitā zemās grīdas tramvaja parametriem tika pielāgota arī 5.tramvaja līnijas infrastruktūra posmā no Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojuma līdz galapunktam "Iļģuciems", paaugstinātas pieturvietas un veikta sliežu ceļa posmu pārbūve Imantā, veikta kontakttīkla energoapgādes infrastruktūras pārbūve 1. tramvaja maršruta posmā no Brīvības ielas 191 līdz Radio un Aspazijas ielas krustojumam un kontakttīkla pārbūve 11.tramvaja maršrutā Miera ielā posmā no Brīvības ielas līdz Ēveles ielai.