Anglijā galēji labējās kustības protestos, kas izcēlās pēc trīs meiteņu noduršanas, savainoti 39 policisti

Viens virsnieks pie mediķiem nogādāts bezsamaņā, kā arī daži likumsargi guvuši galvas un nopietnas sejas traumas. Cietuši arī trīs policijas suņi, no kuriem diviem tika iemests ar ķieģeļiem.

Nekārtības, kurās, kā uzskata policija, saistītas ar galēji labējās kustību "Anglijas Aizsardzības līgas", sākās tikai dažas ielas no upuru piemiņas vietas, kas atradās netālu no no kādas Sautportas mošejas.