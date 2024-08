Kremļa opozicionārs Jašins uzskata, ka pret paša gribu ticis atbrīvots no cietuma

"Apmaiņā pret viena slepkavas atbrīvošanu viņi atbrīvoja 16 nevainīgus cilvēkus. Tā ir smaga dilemma. Tas motivēs Putinu sagrābt jaunus ķīlniekus. Es to saprotu, un domāju, ka [Vācijas] kanclers [Olafs] Šolcs arī to saprot. Taču esmu pārliecināts, ka neatkarīgi no reakcijas Putins turpinās sagrābt ķīlniekus. Jo tas ir tas, ko diktatori vienmēr dara," teica Jašins.