Autotransporta direkcija komentē VK revīzijā konstatētās problēmas

Viens no VK revīzijas secinājumiem norāda, ka ATD netiek savlaicīgi pārslēgti līgumi par sabiedriskā transporta pakalpojumiem, tādējādi sabiedriskā transporta pakalpojumus sniedz uz īstermiņa līguma pamata, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību līdz jauna ilgtermiņa līguma noslēgšanai. ATD piekrīt, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai ATD ir vadījusies no pastāvošās situācijas, tomēr neatkarīgi no noslēgto līgumu darbības termiņiem, ATD līgumus ir noslēgusi atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un Eiropas regulai par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem.