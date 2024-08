Foto Šķēpmetējai Sietiņai noslēdzas Parīzes olimpiskās spēles

Lai iekļūtu pamatsacensībās šķēps bija jāraida vismaz 62 metrus tālu vai jāiekļūst 12 labāko sportistu vidū no abu grupu 32 dalībniecēm.

No pirmās grupas kvalifikāciju izpildīja trīs šķēpmetējas - pirmajā mēģinājumā Džoena van Daika no DĀR sasniedza personīgo rekordu 64,22 metri, bet otrajā mēģinājumā austrālietes Makenzija Liltla un Ketrina Mičela uzrādīja rezultātus attiecīgi 62,82 un 62,40 metri.

Tikmēr otrajā grupā tālāk par 62 metriem šķēpu raidīja piecas sportistes - Tokijas olimpisko spēļu vicečempione Marija Andrejčika (65,52 metri) no Polijas, horvātiete Sāra Kolaka (64,57 metri), Flora Denisa Ruisa Urtado (64,40 metri) no Kolumbijas, grieķiete Elīna Cengko (63,22 metri) un Haruka Hitoguči (62,67 metri) no Japānas.