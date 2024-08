81 gadu vecais Baidens jūlijā izstājās no cīņas par pārvēlēšanu prezidenta amatā, un viņa vietā par ASV Demokrātu partijas kandidāti kļuva pašreizējā viceprezidente Herisa.

Baidens intervijā CBS sacīja, ka Trampa mājieni par to, ka viņš nepieņems sakāvi, būtu jāuztver nopietni. "Ja Tramps zaudēs, es nemaz neesmu pārliecināts," sacīja Baidens, atbildot uz jautājumu, vai viņš tic, ka 2025.gada janvārī notiks mierīga varas nodošana.

"Viņš domā to, ko saka. Mēs viņu neuztveram nopietni. Viņš to domā nopietni - visas tās runas par to, ka, "ja mēs zaudēsim, būs asinsizliešana"," piebilda Baidens.