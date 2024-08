Politologs Daukšts iezīmē Ukrainas iemeslus īstenot ofensīvu Kurskā

Taujāts, kāda atbildes reakcija gaidāma no Krievijas, politologs atzīmēja, ka šim notikumam ir divējāda nozīme. No vienas puses tas parāda Vladimira Putina un karavadoņu nesagatavotību un bezatbildīgu rīcību, kas izraisa iedzīvotāju nepatiku, jo viņiem tika solīta aizsardzība, taču pēkšņi ir jābēg un jāatstāj savas mājas, lai dotos tālāk no apšaudes rajoniem Kurskā.