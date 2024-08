VIDEO Valsts policija kopā ar Ukrainas policiju aiztur starptautisku krāpnieku grupu. Cietušie arī no Latvijas

Iedzīvotājiem jāatceras, ka tādu personu, kas telefoniski stādās priekšā kā speciālisti, kas it kā darbojas likumīgi un tūlīt palīdzēs nopelnīt, teiktais jāvērtē kritiski. Ir jāiegūst papildu informācija no citiem avotiem, vēlams, no valsts iestādes par zvanītāja teiktā patiesumu. Ir jādomā kritiski, jāmeklē informācija, un svarīgākais – jāspēj uzdot atbilstošus jautājumus par licencēm, atļauju strādāt Latvijas jurisdikcijā, reģistrētām pārstāvniecībām Latvijā utt. Pirms darījuma veikšanas jāiepazīstas ar informāciju par licencētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā Bankas tīmekļa vietnē!