Uzzinot par to, Zelenskis izsauca Zulažniju uz savu kabinetu un viņam izteica rājienu. WSJ avoti norāda, ka ģenerālis prezidentam paziņojis, ka sabotāžas grupa pēc nosūtīšanas uz Vāciju vairs nebija saistīta ar ārpasauli un to vairs nevarēja atsaukt, jo jebkurš kontakts ar to apdraudētu operāciju.