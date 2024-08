Telefonkrāpnieki rīdziniekiem samelojuši, ka viņu tuvinieki iekļuvuši negadījumā

Krāpnieki melojuši: lai neuzsāktu krimināllietu un izvairītos no nepatikšanām, esot jāsamaksā prāva naudas summa. Ņemot vērā krāpnieku augsto aktivitāti, Valsts policija aicina rūpīgi pārbaudīt jebkuru saņemto informāciju, kā arī atgādina, ka ne Valsts policijas, ne citu tiesībsargājošo iestāžu darbinieki nekad nezvanīs, lai prasītu naudu vai piekļuves datus banku kontiem!

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldē pēdējās nedēļas laikā ir saņemti vairāki iesniegumi no cietušajiem, kuri apkrāpti, noziedzniekiem izmantojot krāpšanas shēmu, kas bija izplatīta jau pirms ilgāka laika. Proti, cietušie saņēmuši telefona zvanu no nezināmas personas, kas apgalvojusi, ka ir no policijas.