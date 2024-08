Pētījums: Aptuveni divi no trim iedzīvotājem ikdienā neierobežo cukura patēriņu

Cukura patēriņa ierobežošana ir saistīta ar respondentu izglītības līmeni, liecina aptaujas dati. Kamēr tikai 16% respondentu ar pamatizglītību cenšas samazināt cukura patēriņu, aktīvāk to ierobežo 36% respondenti ar vidējo izglītību. Visvairāk no cukura produktiem atturas 49% respondentu ar augstāko izglītību. Gandrīz puse jeb 47% respondentu, kas atturas no cukura patēriņa, ir ar augstiem ienākumiem. Salīdzinoši liela daļa - 49% aptaujāto, kas ierobežo cukura patēriņu, dzīvo Rīgā.