Vai Herisa pēc pārsteidzošā kampaņas sākuma ir pretiniece Trampam?

Vai Herisa spēj vēlētājus pārliecināt ekonomikas jautājumos?

Tiesa gan, arī ekonomikas jautājumos vēlētāju noskaņojums sācis mainīties par labu Herisai, lai gan vienīgais konkrētais priekšlikums, kas izskanējis no viceprezidentes puses pagājušās nedēļas nogalē patapināts nevis no demokrātu arsenāla, bet gan no viņas sāncenša programmas. Herisa paziņojusi, ka viņa, tāpat kā Tramps, vēlas izbeigt dzeramnaudu aplikšanu ar nodokļiem. Viņa to gan attiecināšot vienīgi uz amerikāņiem ar zemiem un vidējiem ienākumiem (sic). Šis paziņojums no Trampa puses jau izpelnījies pārmetumus "ideju zagšanā", jo Herisai savu ideju nemaz neesot.