Saistībā ar austrumu robežas izbūvi un aprīkošanu iztiesā septiņas lietas

Pirmā neattiecas uz robežas būvniecību, bet gan aprīkošanu – sensoru iegādi. Bijušos Valsts robežsardzes iepirkumu komisijas pārstāvjus Igoru Žuravļovu un Valeriju Širokovu apsūdz par to, ka viņi ir prasījuši no uzņēmējiem kukuļus – 6% no līguma summas, pretējā gadījumā draudot izgāzt iepirkumos. Pēc "de facto" informācijas, divi uzņēmuma "BST engineering" pārstāvji (Vladimirs Petrakovs un Igors Petrovs), saskaņā ar izmeklēšanā noskaidroto, piekrita maksāt. Kukuļus devuši arī citi uzņēmēji.