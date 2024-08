Foto Bērnu slimnīca organizē Parasporta dienu

"Parasporta nodarbības ir ļoti svarīgas, lai bērniem ar invaliditāti nodrošinātu iespēju attīstīt savas prasmes un spējas, tas ir arī loģisks turpinājums rehabilitācijas procesam. Fiziskās aktivitātes, sportošana ikvienam rada prieku, labsajūtu, mazina trauksmi, uzlabo miegu un spēju koncentrēties, ceļ bērna pašvērtējumu, kā arī palīdz uzturēt optimālu svaru. Bērniem ar kustību traucējumiem dalība sporta aktivitātēs veicina iekļaušanos vienaudžu vidū, līdz ar to uzlabojas komunikācijas prasmes un spēja tikt galā ar ikdienas pienākumiem. Būtiski, ka sportošana bērniem ar invaliditāti palīdz sasniegt augstāku neatkarības līmeni ikdienas dzīvē. Parasporta diena Bērnu slimnīcā jau pagājušajā gadā ļāva vairākām ģimenēm no visas Latvijas iepazīties ar parasporta pamatiem un uzzināt par iespējām ar to nodarboties; šogad dalībnieku bija vairāk, tāpēc esam gandarīti par notikumu, kas kļuvis par Bērnu slimnīcas tradīciju," atzīst Gunta Kristapsone, Bērnu slimnīcas Rehabilitācijas klīnikas vadītāja.