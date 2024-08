Rimšēvičam par savulaik viltota Covid-19 vakcinācijas sertifikāta iegādi piespriež sabiedrisko darbu

Prokurors, apsūdzētais, cietušais, aizstāvis vai pārstāvis desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Rimšēvičam būs iespēja spriedumu pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.

Rezultātā e-veselības sistēmā tika ievadīta nepatiesa informācija par to, ka apsūdzētā persona it kā ir vakcinēta pret Covid-19. Apsūdzētā persona, apzinoties, ka vakcinācijas sertifikāts ir viltots, izmantoja to un brīvi pārvietojās Covid-19 infekcijas izplatības laikā.