Kristaps Porziņģis ievērtējis pašmāju apspriesto mīlas šovu "Karsti. Krēta"

Viens no šova dalībniekiem Oskars Cūkmačs vietnē "Instagram" publiskojis fotogrāfijas un video no Krētas piedzīvojuma. Uz to reaģējis arī Latvijas slavenākais basketbolists Kristaps Porziņģis, ne tikai atzīmējis ar tīkšķi šo ierakstu bet arī izteicis pateicību par šovu.