Rakstot grāmatu, Mūrniece atbrīvojusies no pagātnes, tostarp beidzot izrunājusies arī ar bijušo vīru

"Tā būs saprotama lasītājam. Esmu vienkāršā valodā uzrakstījusi par to, kas ar mani noticis, kāda ir ministra ikdiena, arī par intrigām. Kopš 13 gadus vairs neesmu politikā, man pašai bija svarīgi to visu norakstīt no sevis un aizmirst," atzīst Linda. Rakstīšanas process emocionāli bija sāpīgs, jo tieši tādi bijuši arī viņas pēdējie gadi politikā.