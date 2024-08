Darba devēji un LBAS piedāvā celt minimālo algu un pāriet uz fiksētu neapliekamo minimumu jau 2025. gadā

LBAS skatījumā, fiksētais neapliekamais minimums šādu cenu pieaugumu spētu nosegt, tajā pašā laikā, lai pieaugums kompensētu arī patēriņa cenu izmaiņas, LBAS ieskatā minimālā alga ir jāceļ līdz vismaz 740 eiro, jo tieši zemo algu saņēmēji patēriņa sadārdzināšanos izjustu visbūtiskāk. Savukārt atvieglojums par apgādībā esošām personām slogu noņemtu tieši no ģimenēm ar bērniem.

LBAS un LDDK vienojušās arī par minimālās algas un neapliekamā minimuma pieauguma grafiku nākamajiem gadiem, kuru mērķis ir sasniegt minimālās algas līmeni 50% apmērā no vidējās algas tautsaimniecībā, par bāzi ņemot 12 mēnešu vidējo algu no iepriekšējā gada 1.ceturkšņa līdz aizpagājušā gada 2.ceturksnim. 2025.gadā minimālā alga tiktu noteikta 47% līmenī no vidējās algas attiecīgajā pārskata periodā, savukārt nākamajos gados šī attiecība pieaugtu par 0,5% līdz tā sasniegtu 50% attiecību pret vidējo algu tautsaimniecībā.