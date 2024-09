Jaunais mācību gads klāt. Kā risināt skolotāju trūkumu?

""Mācītspēka" piedāvājums manuprāt ir unikāla programma, un viena no retajām, kas dod iespēju gan mācīties, apgūsti profesiju un tai pašā brīdi izmantot to dzīvē. Tas nozīmē, ka to ko tu esi iemācījies, tu realizē praksē," viņa skaidro. Programma attaisnojusi arī direktores uz to liktās cerības. Taču visas problēmas tas nav atrisinājis. "Vakanču problēma ir joprojām. Mums šobrīd ir nepieciešams sākumskolas skolotājs, un, kā mēs zinām, šie skolotāji māca bērniem vairākus mācību priekšmetus, līdz ar to ir diezgan jāiespringst, lai izdomātu, kā mēs varam bez šiem skolotājiem iztikt, un pēdējā brīdī mums uzradās sociālo zinību vakance, jo esošais skolotājs pieņēma lēmumu… viņam dzīvē mainījās plāni," stāsta Imantas vidusskolas direktore Ingūna Helviga.