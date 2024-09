Madonā ugunsgrēkā gājuši bojā divi cilvēki

Šonakt ap plkst.1 VUGD saņēma informāciju, ka Madonā deg dzīvojamā māja. Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka dzīvojamā māja deg ar atklātu liesmu pilnā platībā un tai ir iebrucis jumts. Ēkas pirmais stāvs dega 200 un jumts vēl 200 kvadrātmetru platībā. Trīs stundu laikā liesmu izplatīšanās tika ierobežota, bet darbs notikuma vietā noslēdzās ap plkst.7 no rīta.

Vakar no rīta Preiļu novada Aglonas pagastā no ūdenstilpes ugunsdzēsēji glābēji izcēla bojāgājušo, bet desmitos vakarā bojāgājušais izcelts no upes Daugava Rīgā. Bojāgājušie nodoti Valsts policijas darbiniekiem.